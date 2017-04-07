Бывший нападающий "Авангарда" Владимир Соботка мог продолжить карьеру в "Сан-Хосе", сообщает iSport.cz. "Шаркс" вел переговоры с "Сент-Луисом" по поводу обмена игрока, однако клуб отказался расставаться с хоккеистом.

Ранее чешский форвард подписал контракт с клубом на три года стоимостью 10,5 миллионов долларов. Соботка выступал за "Блюз" с 2010 по 2014 год. На его счету 101 (29+72) очко в 274 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе омской команды он провел три сезона, за которые отыграл 138 матчей и набрал 102 (37+65) очка.