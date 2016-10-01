Соботка хочет выкупить контракт у "Авангарда" и вернуться в "Сент-Луис"

Нападающий Владимир Соботка не хочет выступать за "Авангард". Об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг. По его словам, чешский форвард хочет избавиться от контракта с омским клубом и вернуться в НХЛ.

– Ситуация с Соботкой довольно странная, – цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ. – Да, он вернулся в свой клуб в КХЛ, однако его семья находится в Праге. Он по-прежнему пытаться освободиться от своего контракта в КХЛ и вернуться к нам. Ситуация сложная, а Соботка недоволен, как все идет.

Не скажу, что он несчастен в КХЛ, но знаю, что он хочет играть в НХЛ. Если ему нужно больше времени для решения проблемы, то он его получит.

Я говорил Владимиру, что ему нужно задуматься о будущем, ведь есть отличная возможность. Любой ограниченно свободный агент должен это сделать. Сейчас в НХЛ 30 команд, на следующий год их будет 31. У него отличный шанс вернуться в лигу. Да, он должен разрешить денежные вопросы в отношении контракта в КХЛ. Но я не он, и не мне нужно тратить свои деньги для выкупа контракта.