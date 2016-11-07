Собака вбросила шайбу в матче "Анахайм" - "Калгари"

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Калгари" (4:1) символическое вбрасывание осуществила собака, информирует пресс-служба лиги. Данная игра была посвящена памяти ветеранов. Полицейский пес, натасканный на поиск взрывчатых веществ, по кличке Капрал Неро вышел на лед в сопровождении владельца и с шайбой в зубах.

Отметим, что в этой встрече "Дакс" установили рекорд лиги, обыграв "Флэймз" на своем льду 24-й раз подряд. Предыдущее достижение принадлежало "Филадельфии", которая дома обыгрывала "Питтсбург" на протяжении 23 игр.