13:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Собака вбросила шайбу в матче "Анахайм" - "Калгари"

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Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Калгари" (4:1) символическое вбрасывание осуществила собака, информирует пресс-служба лиги. Данная игра была посвящена памяти ветеранов. Полицейский пес, натасканный на поиск взрывчатых веществ, по кличке Капрал Неро вышел на лед в сопровождении владельца и с шайбой в зубах.

Отметим, что в этой встрече "Дакс" установили рекорд лиги, обыграв "Флэймз" на своем льду 24-й раз подряд. Предыдущее достижение принадлежало "Филадельфии", которая дома обыгрывала "Питтсбург" на протяжении 23 игр.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

Капрал Неро!))) Классная собака!

14:47

merzavcik82

Так то молодцы НХЛ. Нашим учиться, учиться и еще раз учиться и благотворительности и шоу организовывать. Единственное вот было бы организаторам весело если бы пес принял желание Гецлафа погладить за нападение. Вот бы за руку его цепанул! )

14:41

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