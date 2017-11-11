Смит назвал Радулова волшебником

Нападающий "Далласа" Джемель Смит был восхищен игрой в тройке с Джейми Бенном и Александром Радуловым в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0). 23-летний канадец назвал своих новых партнеров по атаке волшебниками.

- Это было что-то нереальное, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Смита. - Играть с двумя волшебниками было просто изумительно. Я рад, что этот ход сработал.