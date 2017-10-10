Смит, Элерс и Мэттьюс - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан вратарь "Калгари" Майк Смит, отразив все 43 броска по своим воротам в матче с "Анахаймом" (2:0).

Второй звездой стал нападающий "Виннипега" Николай Элерс, который в игре с "Эдмонтоном" оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку лучших форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший победную шайюу в поединке с "Чикаго".