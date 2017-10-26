СМИ: "Вегас" может обменять Шипачева в "Монреаль"?

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своем Твиттере заявил, что "Вегас" может рассмотреть вариант с обменом нападающего Вадима Шипачева. Напомним, что россиянин второй раз за сезон был отправлен в АХЛ.

Это дебютный сезон для россиянина в НХЛ, за команду он провел всего три матча в лиге, в которых забросил одну шайбу. Его контракт с клубом рассчитан на два года, с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс намекнул, что Шипачев может отправиться в "Монреаль", который хотел подписать хоккеиста еще прошлым летом. Однако камнем преткновения может стать высокая зарплата россиянина.