СМИ: В Финляндии возбудили уголовное дело против Баркова

В отношении финского форварда "Флориды" Александра Баркова возбуждено уголовное дело. Это произошло в Финляндии.

По данным местного издания Ilta Sanomat, спортсмен обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения. Дело было возбуждено 21 июня. Дата судебного слушания пока не назначена. Другие подробности дела не сообщаются.

22-летний нападающий российского происхождения в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 78 (27+51) очков.