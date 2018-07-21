07:10 | Хоккей — НХЛ

СМИ: В Финляндии возбудили уголовное дело против Баркова


В отношении финского форварда "Флориды" Александра Баркова возбуждено уголовное дело. Это произошло в Финляндии.

По данным местного издания Ilta Sanomat, спортсмен обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения. Дело было возбуждено 21 июня. Дата судебного слушания пока не назначена. Другие подробности дела не сообщаются.

22-летний нападающий российского происхождения в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 78 (27+51) очков.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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