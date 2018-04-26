СМИ: У защитника "Локомотива" Елесина есть договоренность с клубом НХЛ

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что защитник "Локомотива" Александр Елесин достинг договоренности с одним из клубов НХЛ. Журналист не уточнил названия команды.

- Не могу точно назвать команду, но, похоже, какой-то клуб имеет договоренность с Александром Елесиным, - написал Фридман.



Отметим, что 22-летний россиянин в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 32 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков, при 48 минутах штрафа и показателе полезности "+6". В девяти встречах плей-офф защитник забросил одну шайбу при 11 минутах штрафа.