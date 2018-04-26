23:10 26 апреля | Хоккей — НХЛ

СМИ: У защитника "Локомотива" Елесина есть договоренность с клубом НХЛ

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Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что защитник "Локомотива" Александр Елесин достинг договоренности с одним из клубов НХЛ. Журналист не уточнил названия команды.

- Не могу точно назвать команду, но, похоже, какой-то клуб имеет договоренность с Александром Елесиным, - написал Фридман.

Отметим, что 22-летний россиянин в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 32 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков, при 48 минутах штрафа и показателе полезности "+6". В девяти встречах плей-офф защитник забросил одну шайбу при 11 минутах штрафа.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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masek13

Ага)

00:25

Lennon

Может, АХЛ?!

23:17 26 апреля

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