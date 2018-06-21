СМИ: Тротц подпишет контракт с "Айлендерс" и за пять лет заработает 20 миллионов

Экс-тренер "Вашингтона" Барри Тротц подпишет с "Нью-Йорк Айлендерс" пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона долларов за сезон, сообщает в своем Твиттер журналист Эллиотт Фридман.

По его данным, в ближайшее время 55-летний специалист и клуб подпишут соглашение. Тротц будет руководить командной пять лет и за это время заработает около 20 миллионов долларов.

Напомним, что Тротц отказался продлевать контракт с "Вашингтоном", по которому ему предлагали 1,8 миллиона долларов.

Специалист руководил "Кэпиталз" с 2014 по 2018 годы и в этом сезоне привел клуб к первому в его истории Кубку Стэнли.