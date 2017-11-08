СМИ: Сошников может вернуться в КХЛ?

Нападающий "Торонто" Никита Сошников может вернуться в один из клубов КХЛ в качестве аренды, сообщает TSN. В контракте россиянина есть пункт, по которому он может вернуться на родину, если "Мэйпл Ливз" не вызовут его в главную команду до 14 ноября.

Напомним, что в этом сезоне 24-летний хоккеист не провел ни одного матча в НХЛ. На его счету 11 игр в АХЛ и 9 (3+6) набранных очков. За "Торонто" он играет с 2015 года, куда перебрался из "Атланта". Всего в НХЛ на его счету 67 матчей и 14 (7+7) очков.