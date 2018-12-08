СМИ: Шумаков отказался тренироваться с фарм-клубом "Вашингтона" перед драфтом отказов

Нападающий "Вашингтона" Сергей Шумаков прошел процедуру драфта отказов и расторг контракт с "Кэпиталз", сообщил ранее в своем Твиттере известный инсайдер Эллиотт Фридман. Стали известны причины такого решения.

По информации сайта NoVa Caps, хоккеист отказался от тренировки в составе "Херши Беарз" фарм-клуба "Вашингтона" в НХЛ. После этого клуб решил расстаться с игроком.

26-летний Шумаков не провел ни одного матча за основную команду "Кэпиталз". В АХЛ он принял участие в 10 играх, набрав 4 (3+1) очка. Правами на хоккеиста в КХЛ обладает ЦСКА.

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