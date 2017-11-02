СМИ: Шипачев вернулся в Россию

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев вернулся в Россию. Как сообщает sportsnet.ca, форвард собирается вернуться в КХЛ.

Шипачев летом перешел из СКА в "Голден Найтс", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

Сегодня агент Петр Свобода сообщил о том, что контракт Шипачева с "Вегасом" еще не расторгнут. Это может произойти завтра.

Ждут ли Шипачева в КХЛ?//

Шипачев едет в Россию. В ЦСКА, Уфу или родной Череповец? //

Геннадий Величкин: "Шипачев не интересует ни меня, ни мой клуб, ни мою команду" //

Валерий Зелепукин: "Готовы взять Шипачева в "Северсталь"

