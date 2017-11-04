СМИ: Шипачев расторг контракт с "Вегасом" и завершит карьеру в НХЛ

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн в своем Твиттере сообщил, что достигнуто соглашение о расторжении контракта между "Вегасом" и нападающим Вадимом Шипачевым. По словам ЛеБрюна, соответствующие документы должны быть оформлены 6 ноября. Расторжение Шипачевым контракта будет формализовано как добровольное завершение карьеры в НХЛ.

Напомним, что 30-летний россиянин перебрался в "Вегас" весной 2017 года, подписав контракт на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.