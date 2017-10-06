СМИ: Шипачев не сыграет с "Далласом"

Российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Даллас", утверждает SinBin.vegas. Ранее сообщалось, что форвард переведен в фарм-клуб "Чикаго Вулфз". Отмечается, что хоккеист не полетел вместе с основной командой в Даллас.

30-летний россиянин провел четыре предсезонных матча, в которых сделал одну результативную передачу. Напомним, Шипачев подписал контракт с "Вегасом" весной, став вторым игроком в истории клуба. Ранее форвард выступал в СКА.

Шипачева отправили в АХЛ, но вернут в "Вегас" через два дня. Зачем?