СМИ: Шипачев не будет выставлен на драфт отказов сегодня

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев не будет выставлен сегодня на драфт отказов, утверждает журналист Боб Маккензи в своем твиттере. "Это может скоро произойти, но не сегодня", - уточнил он.

Также журналист подтвердил, что хоккеист, скорее всего, вернется в КХЛ. Ранее об этом же говорил портал Sportsnet.

30-летний нападающий летом подписал контракт с "Голден Найтс" на два года и 9 миллионов долларов. За клуб он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".