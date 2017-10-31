СМИ: Шипачев не будет выставлен на драфт отказов сегодня

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев не будет выставлен сегодня на драфт отказов, утверждает журналист Боб Маккензи в своем твиттере. "Это может скоро произойти, но не сегодня", - уточнил он.
Также журналист подтвердил, что хоккеист, скорее всего, вернется в КХЛ. Ранее об этом же говорил портал Sportsnet.
30-летний нападающий летом подписал контракт с "Голден Найтс" на два года и 9 миллионов долларов. За клуб он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".
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18:14