СМИ: Права на Шипачева в НХЛ будут принадлежать "Вегасу" до 2022 года

Права на нападающего Вадима Шипачева в НХЛ будут принадлежать "Вегасу", сообщает Sportsnet.ca. "Голден Найтс" будет владеть ими до 2022 года, пока форварду не исполниться 35 лет. После этого он сможет вернуться в лигу и заключить соглашение с любым клубом.

Напомним, что 30-летний россиянин перебрался в "Вегас" весной 2017 года, подписав контракт на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. Ранее сообщалось, что Шипачев расторгнет контракт с клубом и вернется в Россию.

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