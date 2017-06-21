19:14 | Хоккей — НХЛ

СМИ: "Питтсбург" обменял Флери в "Вегас"

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"Питтсбург" совершил обмен голкипера Марк-Андре Флери в "Вегас", сообщает инсайдер TSN Пьер Леброн. По его словам, сделка была обговорена некоторое время назад. "Пингвинз" отпустили голкипера, чтобы попасть в потолок зарплат. Также "Вегас" получит от действующих чемпионов драфт-пик.

Напомним, Флери выступал за "Питтсбург" с 2003 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей, в которых отбил 90,9 процента бросков.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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songaila

GMGM за Флери мог бы и пару драфт-пиков забрать

21:30

DRW

С-Э, это уже даже не смешно! Кого вы там понабирали? Вы можете взять хоть одного толкового человека? Что это за бред? Пингвины ДАДУТ Вегасу драфт-пик, что бы Вегас забрал МАФа, а не Бониньо!

19:59