СМИ: "Питтсбург" обменял Флери в "Вегас"

"Питтсбург" совершил обмен голкипера Марк-Андре Флери в "Вегас", сообщает инсайдер TSN Пьер Леброн. По его словам, сделка была обговорена некоторое время назад. "Пингвинз" отпустили голкипера, чтобы попасть в потолок зарплат. Также "Вегас" получит от действующих чемпионов драфт-пик.

Напомним, Флери выступал за "Питтсбург" с 2003 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей, в которых отбил 90,9 процента бросков.