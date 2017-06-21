СМИ: "Питтсбург" обменял Флери в "Вегас"

"Питтсбург" совершил обмен голкипера Марк-Андре Флери в "Вегас", сообщает инсайдер TSN Пьер Леброн. По его словам, сделка была обговорена некоторое время назад. "Пингвинз" отпустили голкипера, чтобы попасть в потолок зарплат. Также "Вегас" получит от действующих чемпионов драфт-пик.
Напомним, Флери выступал за "Питтсбург" с 2003 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей, в которых отбил 90,9 процента бросков.
songaila
GMGM за Флери мог бы и пару драфт-пиков забрать
21:30
DRW
С-Э, это уже даже не смешно! Кого вы там понабирали? Вы можете взять хоть одного толкового человека? Что это за бред? Пингвины ДАДУТ Вегасу драфт-пик, что бы Вегас забрал МАФа, а не Бониньо!
19:59