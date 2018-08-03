СМИ: Панарин может вернуться в "Чикаго"

Российский нападающий Артемий Панарин заинтересован в возвращении в "Чикаго", утверждает The Athletic. Это может произойти, если россиянин не подпишет новый контракт с "Коламбусом" и станет свободным агентом. Его нынешнее соглашение истекает по окончании следующего сезона.

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн не стал комментировать подобный исход событий. Напомним, что Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" в июне 2017 года.

Ранее стало известно, что 26-летний россиянин не будет вести переговоры о продлении контракта с "Коламбусом" после начала тренировочного лагеря (13 сентября).

Панарин стал лучшим бомбардиром "Блю Джекетс" прошлого сезона, набрав 82 (25+57) очка в 81 игре.