СМИ: Панарин хочет уйти из "Коламбуса", чтобы играть в клубе из крупного города

По информации The Athletic, нападающий Артемий Панарин хочет покинуть "Коламбус", чтобы играть в клубе из крупного города. Отмечается, что к хоккеисту проявляет интерес "Сент-Луис", однако россиянин не хочет рассматривать этот вариант.

Ранее руководители "Блю Джэкетс" отмечали, что готовы обменять Панарина. Другим клубам нужна уверенность, что Артемий продлит контракт после обмена. Его действующее соглашение истекает следующим летом.

Напомним, Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.