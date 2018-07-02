СМИ: Панарин хочет от "Коламбуса" восьмилетний контракт с зарплатой 9-10 миллионов

"Коламбус" возобновил переговоры с нападающим клуба Артемием Панариным, сообщает TFP. Следующим летом российский форвард станет неограниченно свободным агентом. Интерес к нему проявляют "Сан-Хосе", "Флорида", "Айлендерс", "Филадельфия", "Лос-Анджелес", "Рейнджерс" и "Бостон". Однако "Блю Джэкетс" не дают соперникам вести переговоры с лидером команды.

По данным источника, Панарин хочет восьмилетний контракт с зарплатой около 9-10 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Панарин отметился 82 (27+55) очками в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, а также 7 (2+5) очками в шести играх плей-офф.