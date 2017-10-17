СМИ: НХЛ может отменить Матч звезд в пользу мероприятий в Европе

НХЛ и профсоюз игроков рассматривают возможность проведения мероприятия в Европе вместо Матча всех звезд, сообщает Sportsnet. По информации источника, в ближайшее время состоится новый этап переговоров между лигой и ассоциацией хоккеистов, на которой будет утвержден формат новых соревнований.

Отмечается, что недавно на работу в НХЛ устроился европейский спортивный аналитик Джейк Ледник, направлением работы которого является стратегия развития лиги в Европе.

Кроме того, сообщается об интересе "Эдмонтона" к проведению матчей в Китае. Однако, клуб еще не решил, стоит ли продолжать проводить предсезонные матчи в этой азиатской стране.

В этом сезоне звездный уик-энд запланирован на 28 января. Он должен пройти в Тампе.