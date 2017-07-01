СМИ: На Ковальчука претендуют "Рейнджерс", "Коламбус" и "Торонто"

По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна в подписании контракта с нападающим Ильей Ковальчуком заинтересованы "Рейнджерс", "Коламбус" и "Торонто". Ранее сообщалось, что руководство СКА проведет переговоры с форвардом о подписании контракта в минувший четврег.

Соглашение россиянина с армейцами было рассчитано до 30 мая, после чего он стал неограниченно свободным агентом. Утверждалось, что 34-летний хоккеист ведет переговоры как с петербуржцами, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.

Напомним, что в составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38+49).

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