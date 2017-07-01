СМИ: "Монреаль" расстанется с Марковым из-за его высоких запросов

"Монреаль" не будет заключать новый контракт с защитником Андреем Марковым, утверждает журналист TSN Боб Маккензи в своем твиттере. Причиной являются финансовые запросы 38-летнего россиянина. Марков требует двухлетний контракт на 12 миллионов долларов, "Канадиенс" данная сумма не устраивает. С 1 июля хоккеист становится неограниченно свободным агентом.

Марков провел в "Монреале" все 16 сезонов в НХЛ. В минувшем сезоне на его счету 62 матча, 36 (6+30) очков в регулярном чемпионате, 6 матчей и 1 передача в плей-офф.