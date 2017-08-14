СМИ: Марченко вернется в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде

Российский защитник Алексей Марченко, выставленный "Торонто" на драфт отказов, может продолжить карьеру в КХЛ, информирует обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло. По его словам, так как 25-летний игрок ранее выступал за ЦСКА, то он может вернуться в Москву. Напомним, что права на Марченко в КХЛ принадлежат армейцам.

– Ходят слухи, что Марченко подпишет контракт с командой из КХЛ, – написал Оджелло в Твиттере. – Тогда он сможет выступить за Россию на Олимпиаде. Он родился в Москве и провел 4 сезона в ЦСКА. Если он вернется в КХЛ, то Москва станет приоритетным направлением.