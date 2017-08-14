20:13 | Хоккей — НХЛ

СМИ: Марченко вернется в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде


Российский защитник Алексей Марченко, выставленный "Торонто" на драфт отказов, может продолжить карьеру в КХЛ, информирует обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло. По его словам, так как 25-летний игрок ранее выступал за ЦСКА, то он может вернуться в Москву. Напомним, что права на Марченко в КХЛ принадлежат армейцам.

– Ходят слухи, что Марченко подпишет контракт с командой из КХЛ, – написал Оджелло в Твиттере. – Тогда он сможет выступить за Россию на Олимпиаде. Он родился в Москве и провел 4 сезона в ЦСКА. Если он вернется в КХЛ, то Москва станет приоритетным направлением.

В прошлом сезоне Марченко провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (1+7) очков. Также на его счету 4 матча на Кубке мира.

 

 

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