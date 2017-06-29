СМИ: Ковальчук, скорее всего, останется в КХЛ

Нападающий Илья Ковальчук с большей долей вероятности останется в КХЛ, утверждает Sportsnet.ca. Ранее сообщалось, что в четверг руководство СКА проведет переговоры с форвардом о подписании контракта.

Соглашение россиянина с армейцами было рассчитано до 30 мая, после чего он стал неограниченно свободным агентом. Утверждалось, что 34-летний хоккеист ведет переговоры как со петербуржцами, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.

Напомним, что в составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38+49).

Геннадий Тимченко: "СКА в четверг проведет переговоры с Ковальчуком"