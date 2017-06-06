СМИ: Ковальчук интересен "Коламбусу"

Нападающий Илья Ковальчук, в минувшем сезоне выступавший в составе СКА, может вернуться в НХЛ, утверждает New York Post. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Коламбус".

Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин рассчитывает на предложение клуба из североамериканской лиги, которое будет рассчитано на 2-3 года. При этом хоккеист хочет зарабатывать около 6-7 миллионов долларов в год.

Напомним, права на Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат "Нью-Джерси". 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с "Дэвилз". 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и выиграл с командой два Кубка Гагарина.