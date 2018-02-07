СМИ: Ковальчук хочет играть в НХЛ за клуб из Нью-Йорка

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана скауты клубов НХЛ во время Олимпийских игр-2018 будут следить за игрой форварда сборной России и СКА Ильи Ковальчука. Напомним, что права на хоккеиста больше не принадлежат "Нью-Джерси".
Отмечается, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, однако в приоритете у него – клубы из Нью-Йорка. 34-летний хоккеист с 2001 по 2010 год играл за "Атланту", после чего выступал за "Нью-Джерси" с 2010 по 2013 год.
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fedland
А он и пять лет назад тоже хотел. И сотку зелени на десять лет тоже хотел. Но пришол газпром и все хотелки у него пропали. Потому что перед трубой не устоять. Она засасывает...
23:09
Бармалей3000
Werewolf - поднимут в следующем году, посмотрим на сколько!!!
22:28
Werewolf
Tribunal Z Зачем? Скоро ни НХЛ, ни США не будет. Всё кто там, там навечно и останутся._____Точнее можно? А то какой год предупреждаете, а воз и ныне там ))))))
22:20
Werewolf
Бармалей3000 Сорвет куш, главное Кубки Стенли и побольше 3 -4 сезона у Ильи есть, удачи!!! Буду рад, если будешь играть за Тампу, или Питсбург!!!______Только если согласится играть за еду )))) Там платежки забиты.
22:19
Бармалей3000
Сорвет куш, главное Кубки Стенли и побольше 3 -4 сезона у Ильи есть, удачи!!! Буду рад, если будешь играть за Тампу, или Питсбург!!!
22:03
SS-1525-Sergey
Поскорей бы уехал, хоть игры СКА стану смотреть опять, и иже с ним позорники с ОИ
21:57
Tribunal Z
Зачем? Скоро ни НХЛ, ни США не будет. Всё кто там, там навечно и останутся.
21:33