СМИ: Ковальчук хочет играть в НХЛ за клуб из Нью-Йорка

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана скауты клубов НХЛ во время Олимпийских игр-2018 будут следить за игрой форварда сборной России и СКА Ильи Ковальчука. Напомним, что права на хоккеиста больше не принадлежат "Нью-Джерси".

Отмечается, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, однако в приоритете у него – клубы из Нью-Йорка. 34-летний хоккеист с 2001 по 2010 год играл за "Атланту", после чего выступал за "Нью-Джерси" с 2010 по 2013 год.