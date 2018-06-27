СМИ: "Коламбус" может рискнуть и предложить Панарину крупный контракт

Обозреватель канала Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире NHL Network прокомментировал собственную информацию о том, что у нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина есть определенные предпочтения относительно команды, в которой он может продолжить карьеру. По информации журналиста, приоритетными для форварда являются Нью-Йорк и Флорида.

– Меня стали спрашивать, Нью-Йорк значит "Рейнджерс" или "Айлендерс"? Думаю, что это просто Нью-Йорк. Думаю, оба клуба в списке вариантов. Также меня спрашивали про Флориду – идет ли речь о "Флориде" или "Тампе"? Не могу сказать. Я слышал только о Флориде.

Ситуация весьма интересная – у генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена и его штаба остается последний год контракта. Он отважный, не боится крупных сделок. Думаю, "Коламбус" может предложить Панарину внушительный контракт. Клуб посмотрит, что получится из этого.

Ранее руководители "Блю Джэкетс" отмечали, что готовы обменять Панарина. Другим клубам нужна уверенность, что россиянин продлит контракт после обмена. Его действующее соглашение истекает следующим летом.

Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.