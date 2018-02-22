СМИ: Карлссон – в "Нэшвилл", Суббан – на выход?

По информации The Athletic, генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл провел переговоры с "Оттавой" по поводу возможного обмена защитника Эрика Карлссона.

На данный момент вероятность потенциальной сделки неясна, однако ожидается, что в "Оттаву" может взамен отправиться Пи. Кей. Суббан, Роман Йоси, Маттиас Экхольм или Райан Эллис.

Напомним, что Пойл уже известен громкими обменами. По его решению Ши Уэбер отправился в "Монреаль" как раз на Суббана, а Сет Джонс был обменян на нападающего Райана Джохансена.

Ранее инсайдер TSN Боб Маккензи отмечал, что "Оттава" хочет получить за 27-летнего Карлссона выбор в первом раунде драфта, а также несколько хороших и перспективных хоккеистов. Помимо этого, канадский клуб хочет избавиться от контракта форварда Бобби Райана.