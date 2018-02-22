СМИ: Карлссон – в "Нэшвилл", Суббан – на выход?

По информации The Athletic, генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл провел переговоры с "Оттавой" по поводу возможного обмена защитника Эрика Карлссона.
На данный момент вероятность потенциальной сделки неясна, однако ожидается, что в "Оттаву" может взамен отправиться Пи. Кей. Суббан, Роман Йоси, Маттиас Экхольм или Райан Эллис.
Напомним, что Пойл уже известен громкими обменами. По его решению Ши Уэбер отправился в "Монреаль" как раз на Суббана, а Сет Джонс был обменян на нападающего Райана Джохансена.
Ранее инсайдер TSN Боб Маккензи отмечал, что "Оттава" хочет получить за 27-летнего Карлссона выбор в первом раунде драфта, а также несколько хороших и перспективных хоккеистов. Помимо этого, канадский клуб хочет избавиться от контракта форварда Бобби Райана.
- Оттава Сенаторз
- Нэшвилл Предаторз
- Пи-Кей Суббан
- Ши Уэбер
- Эрик Карлссон
- Роман Йоси
- Маттиас Экхольм
- Сет Джонс
- Райан Джохансен
- Бобби Райан
- Райан Эллис
maks55555
))))
21:11 22 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Да, скоро пара бомб взорвется))
20:43 22 февраля
Sn0w
Хех, один клуб уже сделал гениальный ход, поменяв хоккеиста на клоуна. Посмотрим найдется ли другой претендент на того же клоуна )
19:38 22 февраля
bezik
У Эллиса тоже заканчивается. Суббан Оттаве не нужен,слишком жирный контракт, а они от таких избавиться хотят. Йоси вообще чуть ли не лучше Пропеллера, ещё и капитан. А экхольм - как то неравноценно.
19:31 22 февраля