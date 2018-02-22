19:12 22 февраля | Хоккей — НХЛ

СМИ: Карлссон – в "Нэшвилл", Суббан – на выход?

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По информации The Athletic, генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл провел переговоры с "Оттавой" по поводу возможного обмена защитника Эрика Карлссона.

На данный момент вероятность потенциальной сделки неясна, однако ожидается, что в "Оттаву" может взамен отправиться Пи. Кей. Суббан, Роман Йоси, Маттиас Экхольм или Райан Эллис.

Напомним, что Пойл уже известен громкими обменами. По его решению Ши Уэбер отправился в "Монреаль" как раз на Суббана, а Сет Джонс был обменян на нападающего Райана Джохансена.

Ранее инсайдер TSN Боб Маккензи отмечал, что "Оттава" хочет получить за 27-летнего Карлссона выбор в первом раунде драфта, а также несколько хороших и перспективных хоккеистов. Помимо этого, канадский клуб хочет избавиться от контракта форварда Бобби Райана.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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maks55555

))))

21:11 22 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Да, скоро пара бомб взорвется))

20:43 22 февраля

Sn0w

Хех, один клуб уже сделал гениальный ход, поменяв хоккеиста на клоуна. Посмотрим найдется ли другой претендент на того же клоуна )

19:38 22 февраля

bezik

У Эллиса тоже заканчивается. Суббан Оттаве не нужен,слишком жирный контракт, а они от таких избавиться хотят. Йоси вообще чуть ли не лучше Пропеллера, ещё и капитан. А экхольм - как то неравноценно.

19:31 22 февраля

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