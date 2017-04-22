СМИ: Кадри не будет дисквалифицирован за атаку Овечкина

Форвард "Торонто" Назем Кадри не будет дисквалифицирован за атаку капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли, утверждает ESPN. Российский форвард прокинул шайбу по борту мимо соперника и попытался объехать его с другой стороны, но получил удар в область левого колена, совершил пируэт в воздухе и рухнул на лед. Лидер "Столичных" пролежал на льду больше минуты, в раздевалку Овечкин доковылял на одной ноге с помощью физиотерапевта.

После пяти игр "Вашингтон" ведет в серии 3-2, шестая встреча пройдет в Торонто в воскресенье.

Удар в колено. Грязный прием против Овечкина //

Овечкин возвращается после удара в колено, "Вашингтон" вырывается вперед