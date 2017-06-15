СМИ: Хаусли - новый главный тренер "Баффало"

На должность главного тренера "Баффало" назначен Фил Хаусли, утверждает TSN. О деталях соглашения с 53-летним специалистом не сообщается.

Предполагается, что помощником американца станет бывший главный тренер "Айлендерс" Джек Капуано. Отметим, что Хаусли впервые возглавит клуб. Ранее он работал помощником главного тренера в "Нэшвилле".

Напомним, что в минувшем сезоне "Сэйбрз" не сумели выйти в плей-офф НХЛ. "Клинки" заняли 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 82 матчах.