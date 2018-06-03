СМИ: Даути по новому контракту с "Лос-Анджелесом" будет получать 9 миллионов долларов в год

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути близок к продлению контракта с клубом, сообщает Sportsnet. 28-летний канадец заявил о желании продолжить выступать за "Кингз" в конце апреля, еще действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2018/19.

По информации источника, новый контракт Даути с "Лос-Анджелесом" будет более финансово выгодным для игрока. По действующему восьмилетнему соглашению его средний доход за сезон составляет 7,25 миллиона долларов. Ожидается, что по новому контракту зарплата защитника будет сопоставима с то, что получает Пи-Кей Суббан из "Нэшвилла" – 9 миллионов долларов в год.

В этом сезоне Даути принял участие в 85 играх за "Кингз", набрав 60 (10+50) очков.