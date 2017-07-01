СМИ: Дадонов подпишет контракт с "Флоридой"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов продолжит свою карьеру во "Флориде", сообщает TSN. Стороны подпишут соглашение сроком на три года. Зарплата игрока составит 4 миллиона долларов в год.

Напомним, Дадонов был выбран "Флоридой" на драфте 2007 года. В составе "Пантерз" с 2009 по 2012 год он провел 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков в НХЛ. После этого выступал за "Донбасс" и СКА в КХЛ.

В последнем сезоне 28-летний хоккеист провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 66 (30+36) очков, а также записал на свой счет 19 (9+10) очков в 18 встречах Кубка Гагарина. На чемпионате мира Дадонов сыграл в 10 матчах и отметился 8 (3+5) очками.