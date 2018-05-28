СМИ: Александр Овечкин и Анастасия Шубская выбрали клинику, в которой родится их первый ребенок

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская выбрали клинику в Америке, где на свет появится их первенец, сообщает 7days.ru. По данным издания, полгода назад пара познакомилась с доктором, который примет роды.

Как сообщает 7days.ru, жена Овечкина находится на седьмом месяце беременности. Отмечается, что пока пара не комментирует пополнение в семье, однако, по информации издания, в окружении звездных родителей давно известно: если родится девочка, то она получит имя Вера – в честь матери Анастасии Веры Глаголевой.

По данным 7days.ru, поклонники Овечкиных первыми заметили беременность Шубской, еще в апреле: она стала скрывать свой живот на фотографиях в соцсетях.