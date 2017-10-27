СМИ: Агент Шипачева за день обзвонил 12 клубов НХЛ

Инсайдер Пьер Лебрюн сомневается в том, что российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев сменит клуб в этом сезоне. Ранее сообщалось, что дебютант НХЛ "Голден Найтс" не рассчитывает на форварда.
– Агент Шипачева беседовал об обмене примерно с 12 клубами за последние сутки. Незаметно, чтобы к нему был большой интерес, – приводит TSN слова Лебрюна. – Я знаю, что один клуб проявлял умеренную заинтересованность, потому что "Вегас" уже заплатил игроку двухмиллионный бонус. Но я не уверен, что обмен состоится.
В НХЛ Шипачев провел всего три встречи, в которых забросил одну шайбу. Контракт форварда с клубом рассчитан на два года и 9 миллионов долларов.
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Tribunal Z
Вадим не позорился бы лучше, а разорвал контракт, уехал в СКА и доказал бы всё на Олимпиаде, чтобы потом очередь за ним выстроилась. Вадим это лучший плеймейкер у нас, я считаю входит в большую десятку игроков - Овечкин, Малкин, Щипачёв, Дацюк, Ковальчук, Кузнецов, Панарин, Дадонов, Бобровский, Кучеров
12:52