Слепышев впервые забил в Кубке Стэнли и принес "Эдмонтону" победу в серии с "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" победил "Сан-Хосе" в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли - 3:1. Победную шайбу провел россиянин Антон Слепышев. "Ойлерз" выиграл серию - 4-2 - и встретится в четвертьфинале с "Анахаймом". Для Слепышева шайба стала первым очком в плей-офф НХЛ.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Шестой матч
"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Драйзайтль - 1 (Ларссон, Клефбом), 20:54 - 0:1. СЛЕПЫШЕВ - 1, 21:50 - 0:2. Марло - 3 (Кутюр, Донской), 52:12 - 1:2. Макдэвид - 2 (п.в., Секера), 59:59 - 1:3.
Вратари: Джонс (58:17 - 59:59) - Тэлбот.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 28 (6+12+10) - 21 (9+6+6).
Наши: - - Слепышев (8:22/1/1).
Счет в серии - 2-4
ростовский свин
а вообще похоже что питсбург опять возмет кубок, еще и гюнтцеля взрастили, мало им прошлогоднего состава))) кроме рейнджерс врд ли их кто то сможет остановить.
09:45
🚀 Русские нагнут весь ми
Чмока, Овечкин еще Плаксу и Малкина без менисков оставит, попомни мои слова. Жаль цыпленочек канадский в другой конфе играет, а то бы и его оприходовал
09:41
Весёлый©
bezik ___ Колтон Сиссонс - ТОП! (Don Cherry version)
09:38
Айртон:)
Русским можно смело бронировать места для Тарасенко и Овечкина и будет сильнейший состав на ЧМ.)) Можно будет опять на шару взять дворовый ЧМяк.)) У Канады походу никто не едет.))
09:36
Айртон:)
Нэшвил ушатает Тарасенок без шансов.)) В этой паре всё понятно!))
09:34
Марио66
Сан-Гозе, пожалуй, всё. Прошлый сезон вестимо был для них пиком на ближайшие лет этак 4-6. Джамбо, думаю, продлевать контракт не будет. Но за выслугу лет еще попылит в каком-нибудь претенденте на КС. Торнтон последний из старпёров, кто еще должен подержаться за Чашу. Марло скорее всего останется (если не завершит карьеру) - ведь даже ради КС он не будет тревожить свое тонкое душевное равновесие игрой за другую команду, в которой не факт, что сможет потащить, а тут к нему претензий ни у кого не будет. ЗЫ. Заодно освободятся деньги под Радулова, который с Кутюром, Жопавелским, Бернсом и тем же Марло не будет биться как рыба об лёд в поисках призрачных шансов на успех. ЗЫ2. А в идеале, вообще, если, подписав Саню, удастся сохранить всех. Тогда, мож, на дурачка и поиграют в финале на будущий сезон.
09:34
Якут Хан
Кто такой перри??? Дк.. еще и великий?! Ето футболист или в хёрлинг он играт? Правильно тут заметили, шею свою под медальки подставляет))
09:32
🚀 Русские нагнут весь ми
Главное, еще со школы начинать раскручивать, чтобы в НХЛ у плебса вопросов не возникло, что что-то здесь не то, другие (Драйзатли) то лучше ведь играют... Пропаганда Геббельса в действии. Много нацистов в свое время в США переехало, ученых, методистов...
09:30
ростовский свин
bezik.........защита - три отличные пары - хорошо как защищаются, так и атакуют.2 класных кипера ринне и сарос.В нападении да выделяется арвидсон, йохансен и форсберг, но кроме них есть еще 6-8 игроков очень приличных, набравших в регулярке 30-50 очков.Плюс прекрасный тренер. Думаю с матче с блюз - нэшвил фаворит.
09:30
🚀 Русские нагнут весь ми
Весёлый© Пустострела и эмптинеттера затащили Драйз, Кассиан и Тальбо!)) Дутая кукла для регулярки!)) ============================================================================================================= Че-то мне это напоминает. Эмптинеттер, секондассистер, капитан, канадец, матчи выигрывают другие - а второй хренцки он)) Американцы, что с них взять. Голливуд. Как что-то придумают одно - так и начинают по кругу крутить, новое мозгов не хватает. Через 10 лет нового клоуна эмтинетера найдут для пиара, когда эти постареют
09:28
Весёлый©
.BattleFish. Зато есть гениальные Великие канадские топы Перри---------Кори уже давно не гениальный и никогда Великим не был, только ТОП!) ___ Подпишусь, они оба два не Тортсы.
09:26
.BattleFish.
Айртон:) Перри выиграл всё что можно!)) Однозначно один из лучших в истории all time!) 09:20--------повезло с командами, он только шею под медальки подставлял, никогда не тащил практически, в отличие от того же Радулова, а в этом сезоне полностью деградировал как нападающий!)))
09:24
Айртон:)
Перри выиграл всё что можно!)) Однозначно один из лучших в истории all time!)
09:20
bezik
ростовский свин, ГДЕ ты нашел равномерность у Нэшвилла? 1 звено забило больше 60% голов команды, это глубина? Хоть смотрите матчи прежде чем писать или анализировать
09:19
.BattleFish.
Зато есть гениальные Великие канадские топы Перри---------Кори уже давно не гениальный и никогда Великим не был, только ТОП!)
09:18
Айртон:)
Анахайм сурьёзная команда.)) Днарей из страны лузеров там вроде нет.)) Зато есть гениальные Великие канадские топы Перри и Гелаф.)) Анахайм, кстати, похож на СХ многим.) Серия обещает быть заочным финалом конфы.)
09:16
ростовский свин
Русские нагнут весь ми- насчет власика и бернса согласен - мега игроки, так же как и павелски и торнтон и марло но они уже очень старые, с реактивными командами как эдмонтон им тяжело.А за ними???В 2 звена плов не выигрывается.Глубины шаркс не хватило и прошлом противостоянии с пингвинами ив нынешнем с эдмонтоном.Если проанализировать составы западных команд то у анахайма и нэшвила самые сбалансированые звенья и большая глубина состава.Пусть нету суперзвезд, но есть игроки на подходе к этому званию.
09:16
Якут Хан
Анахайм поставит на свое место эту кучку ушлепков)))
09:11
Айртон:)
Она так ржала над моим прогнозом, что Эдмонтон ушатает акул.)) Дилетантишка, бгг.))
09:11
Айртон:)
Нагнутая, кстати, говорила, что Сан-Хосе кубок выиграет.))
09:09
🚀 Русские нагнут весь ми
ростовский свин согласен что состав у шаркс странный : ============================================================================================================= Ой, ну хватит придумывать! У них 2 ТОПовых заща сразу: Власик и Бернс. Павелски, Торнтон, Марло, Кутюр. Ты тут на состав еще будешь жаловаться, где столько звезд??? Только Чикаго, наверно, с ними может сравниться. И то, Кит и Сибрук сейчас - совсем не то же, что Власик и Бернс
09:09
Айртон:)
"Никакой" Макди набрал больше всех очков в своей команде, внёс наибольший вклад в общий успех 2+2.)) Играли бы не против топового Сан-Хосе, а против днищёвого Коламбуса, набрал бы 10-12 очков.))
09:08
🚀 Русские нагнут весь ми
Чмока, не думаю, что пост про то, как Макдэвид увел двух защей (видимо, к себе на скамейку:)) мог затронуть чувства модера. Но сразу после разоблачения посты были стерты. Ты и стер, малаша, признавайся!))) =========== И кстати, кто давно на форуме - знает: если в ветке много комментов, малаша там обычно и не появляется, а как надо тему раскрутить - малаша тут как тут. Совпадение? Не думаю
09:06
ростовский свин
согласен что состав у шаркс странный : во первых старый, во вторых ветеранов тащат в команду - ну на фига был нужен янник хансен, игрок неплохой , но уже явно не молодой.Разве что для глубины состава.Плюс европейцы у шаркс все не хватают звезд с неба : бедкер, серенсен, хертль, донской... впаре сент луис - нэшвил, ставлю на хищников.Многие не дооценивают эту команду, всмотритесь внимательно в состав и статистику в регулярке.В паре анахайм - эдмонтон на эдмонтон, но серия будет упорной.
09:05
Весёлый©
Vasek __ Кстати, действительно жаль Акул, в прошлом плове они люто зажигали. Но, судя по последнему момент Жопавелски, когда шайба попала в перекладину и штангу, главное - не кот, как талисман, а его цвет.
09:03
Якут Хан
Распиареннай макдак в плове никакой. Зато ему что в регулярке, что сейчас очки приписывают))) после сирен об окончания матча))) сша тупая никчемная страна и наци вместе с кэнаками))
09:03
🚀 Русские нагнут весь ми
Чмока, не выкручивайся, не поможет. Оболванилась малаша в очередной раз)) Как всегда с позором))
09:01
fifa_guru
Жаль СХШ. Крепкая команда, хороший и сыгранный состав - Марло, Торнтон, Павелски... сколько лет они уже там.. так и не удалось им завоевать первый КС для своего клуба.
09:01
Весёлый©
Русские нагнут весь ми ___ Не думаю, он еще в прошлом сезоне МакДи и Макдэвида путал, кстати. А теперь за него, как будто "с детства за Спартак")
09:00
🚀 Русские нагнут весь ми
Одна надежда на Анахайм. Только они могут не дать убогой пингвинятине взять КС. Чем-то РФПЛ напоминает: во всех командах переходный период, и красно-белые лузеры вылезли на 1е место по фарту
09:00