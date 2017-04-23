08:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

Слепышев впервые забил в Кубке Стэнли и принес "Эдмонтону" победу в серии с "Сан-Хосе"

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"Эдмонтон" победил "Сан-Хосе" в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли - 3:1. Победную шайбу провел россиянин Антон Слепышев. "Ойлерз" выиграл серию - 4-2 - и встретится в четвертьфинале с "Анахаймом". Для Слепышева шайба стала первым очком в плей-офф НХЛ.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Драйзайтль - 1 (Ларссон, Клефбом), 20:54 - 0:1. СЛЕПЫШЕВ - 1, 21:50 - 0:2. Марло - 3 (Кутюр, Донской), 52:12 - 1:2. Макдэвид - 2 (п.в., Секера), 59:59 - 1:3.

Вратари: Джонс (58:17 - 59:59) - Тэлбот.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 28 (6+12+10) - 21 (9+6+6).

Наши: - - Слепышев (8:22/1/1).

Счет в серии - 2-4

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (51)
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ростовский свин

а вообще похоже что питсбург опять возмет кубок, еще и гюнтцеля взрастили, мало им прошлогоднего состава))) кроме рейнджерс врд ли их кто то сможет остановить.

09:45

🚀 Русские нагнут весь ми

Чмока, Овечкин еще Плаксу и Малкина без менисков оставит, попомни мои слова. Жаль цыпленочек канадский в другой конфе играет, а то бы и его оприходовал

09:41

Весёлый©

bezik ___ Колтон Сиссонс - ТОП! (Don Cherry version)

09:38

Айртон:)

Русским можно смело бронировать места для Тарасенко и Овечкина и будет сильнейший состав на ЧМ.)) Можно будет опять на шару взять дворовый ЧМяк.)) У Канады походу никто не едет.))

09:36

Айртон:)

Нэшвил ушатает Тарасенок без шансов.)) В этой паре всё понятно!))

09:34

Марио66

Сан-Гозе, пожалуй, всё. Прошлый сезон вестимо был для них пиком на ближайшие лет этак 4-6. Джамбо, думаю, продлевать контракт не будет. Но за выслугу лет еще попылит в каком-нибудь претенденте на КС. Торнтон последний из старпёров, кто еще должен подержаться за Чашу. Марло скорее всего останется (если не завершит карьеру) - ведь даже ради КС он не будет тревожить свое тонкое душевное равновесие игрой за другую команду, в которой не факт, что сможет потащить, а тут к нему претензий ни у кого не будет. ЗЫ. Заодно освободятся деньги под Радулова, который с Кутюром, Жопавелским, Бернсом и тем же Марло не будет биться как рыба об лёд в поисках призрачных шансов на успех. ЗЫ2. А в идеале, вообще, если, подписав Саню, удастся сохранить всех. Тогда, мож, на дурачка и поиграют в финале на будущий сезон.

09:34

Якут Хан

Кто такой перри??? Дк.. еще и великий?! Ето футболист или в хёрлинг он играт? Правильно тут заметили, шею свою под медальки подставляет))

09:32

🚀 Русские нагнут весь ми

Главное, еще со школы начинать раскручивать, чтобы в НХЛ у плебса вопросов не возникло, что что-то здесь не то, другие (Драйзатли) то лучше ведь играют... Пропаганда Геббельса в действии. Много нацистов в свое время в США переехало, ученых, методистов...

09:30

ростовский свин

bezik.........защита - три отличные пары - хорошо как защищаются, так и атакуют.2 класных кипера ринне и сарос.В нападении да выделяется арвидсон, йохансен и форсберг, но кроме них есть еще 6-8 игроков очень приличных, набравших в регулярке 30-50 очков.Плюс прекрасный тренер. Думаю с матче с блюз - нэшвил фаворит.

09:30

🚀 Русские нагнут весь ми

Весёлый© Пустострела и эмптинеттера затащили Драйз, Кассиан и Тальбо!)) Дутая кукла для регулярки!)) ============================================================================================================= Че-то мне это напоминает. Эмптинеттер, секондассистер, капитан, канадец, матчи выигрывают другие - а второй хренцки он)) Американцы, что с них взять. Голливуд. Как что-то придумают одно - так и начинают по кругу крутить, новое мозгов не хватает. Через 10 лет нового клоуна эмтинетера найдут для пиара, когда эти постареют

09:28

Весёлый©

.BattleFish. Зато есть гениальные Великие канадские топы Перри---------Кори уже давно не гениальный и никогда Великим не был, только ТОП!) ___ Подпишусь, они оба два не Тортсы.

09:26

.BattleFish.

Айртон:) Перри выиграл всё что можно!)) Однозначно один из лучших в истории all time!) 09:20--------повезло с командами, он только шею под медальки подставлял, никогда не тащил практически, в отличие от того же Радулова, а в этом сезоне полностью деградировал как нападающий!)))

09:24

Айртон:)

Перри выиграл всё что можно!)) Однозначно один из лучших в истории all time!)

09:20

bezik

ростовский свин, ГДЕ ты нашел равномерность у Нэшвилла? 1 звено забило больше 60% голов команды, это глубина? Хоть смотрите матчи прежде чем писать или анализировать

09:19

.BattleFish.

Зато есть гениальные Великие канадские топы Перри---------Кори уже давно не гениальный и никогда Великим не был, только ТОП!)

09:18

Айртон:)

Анахайм сурьёзная команда.)) Днарей из страны лузеров там вроде нет.)) Зато есть гениальные Великие канадские топы Перри и Гелаф.)) Анахайм, кстати, похож на СХ многим.) Серия обещает быть заочным финалом конфы.)

09:16

ростовский свин

Русские нагнут весь ми- насчет власика и бернса согласен - мега игроки, так же как и павелски и торнтон и марло но они уже очень старые, с реактивными командами как эдмонтон им тяжело.А за ними???В 2 звена плов не выигрывается.Глубины шаркс не хватило и прошлом противостоянии с пингвинами ив нынешнем с эдмонтоном.Если проанализировать составы западных команд то у анахайма и нэшвила самые сбалансированые звенья и большая глубина состава.Пусть нету суперзвезд, но есть игроки на подходе к этому званию.

09:16

Якут Хан

Анахайм поставит на свое место эту кучку ушлепков)))

09:11

Айртон:)

Она так ржала над моим прогнозом, что Эдмонтон ушатает акул.)) Дилетантишка, бгг.))

09:11

Айртон:)

Нагнутая, кстати, говорила, что Сан-Хосе кубок выиграет.))

09:09

🚀 Русские нагнут весь ми

ростовский свин согласен что состав у шаркс странный : ============================================================================================================= Ой, ну хватит придумывать! У них 2 ТОПовых заща сразу: Власик и Бернс. Павелски, Торнтон, Марло, Кутюр. Ты тут на состав еще будешь жаловаться, где столько звезд??? Только Чикаго, наверно, с ними может сравниться. И то, Кит и Сибрук сейчас - совсем не то же, что Власик и Бернс

09:09

Айртон:)

"Никакой" Макди набрал больше всех очков в своей команде, внёс наибольший вклад в общий успех 2+2.)) Играли бы не против топового Сан-Хосе, а против днищёвого Коламбуса, набрал бы 10-12 очков.))

09:08

🚀 Русские нагнут весь ми

Чмока, не думаю, что пост про то, как Макдэвид увел двух защей (видимо, к себе на скамейку:)) мог затронуть чувства модера. Но сразу после разоблачения посты были стерты. Ты и стер, малаша, признавайся!))) =========== И кстати, кто давно на форуме - знает: если в ветке много комментов, малаша там обычно и не появляется, а как надо тему раскрутить - малаша тут как тут. Совпадение? Не думаю

09:06

ростовский свин

согласен что состав у шаркс странный : во первых старый, во вторых ветеранов тащат в команду - ну на фига был нужен янник хансен, игрок неплохой , но уже явно не молодой.Разве что для глубины состава.Плюс европейцы у шаркс все не хватают звезд с неба : бедкер, серенсен, хертль, донской... впаре сент луис - нэшвил, ставлю на хищников.Многие не дооценивают эту команду, всмотритесь внимательно в состав и статистику в регулярке.В паре анахайм - эдмонтон на эдмонтон, но серия будет упорной.

09:05

Весёлый©

Vasek __ Кстати, действительно жаль Акул, в прошлом плове они люто зажигали. Но, судя по последнему момент Жопавелски, когда шайба попала в перекладину и штангу, главное - не кот, как талисман, а его цвет.

09:03

Якут Хан

Распиареннай макдак в плове никакой. Зато ему что в регулярке, что сейчас очки приписывают))) после сирен об окончания матча))) сша тупая никчемная страна и наци вместе с кэнаками))

09:03

🚀 Русские нагнут весь ми

Чмока, не выкручивайся, не поможет. Оболванилась малаша в очередной раз)) Как всегда с позором))

09:01

fifa_guru

Жаль СХШ. Крепкая команда, хороший и сыгранный состав - Марло, Торнтон, Павелски... сколько лет они уже там.. так и не удалось им завоевать первый КС для своего клуба.

09:01

Весёлый©

Русские нагнут весь ми ___ Не думаю, он еще в прошлом сезоне МакДи и Макдэвида путал, кстати. А теперь за него, как будто "с детства за Спартак")

09:00

🚀 Русские нагнут весь ми

Одна надежда на Анахайм. Только они могут не дать убогой пингвинятине взять КС. Чем-то РФПЛ напоминает: во всех командах переходный период, и красно-белые лузеры вылезли на 1е место по фарту

09:00