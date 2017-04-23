Слепышев впервые забил в Кубке Стэнли и принес "Эдмонтону" победу в серии с "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" победил "Сан-Хосе" в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли - 3:1. Победную шайбу провел россиянин Антон Слепышев. "Ойлерз" выиграл серию - 4-2 - и встретится в четвертьфинале с "Анахаймом". Для Слепышева шайба стала первым очком в плей-офф НХЛ.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Драйзайтль - 1 (Ларссон, Клефбом), 20:54 - 0:1. СЛЕПЫШЕВ - 1, 21:50 - 0:2. Марло - 3 (Кутюр, Донской), 52:12 - 1:2. Макдэвид - 2 (п.в., Секера), 59:59 - 1:3.

Вратари: Джонс (58:17 - 59:59) - Тэлбот.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 28 (6+12+10) - 21 (9+6+6).

Наши: - - Слепышев (8:22/1/1).

Счет в серии - 2-4