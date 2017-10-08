Слепышев вернулся в "Эдмонтон" из фарм-клуба

Нападающий Антон Слепышев вернулся в "Эдмонтон" после командировки в АХЛ, сообщает фарм-клуб "Ойлерз" "Бейкерсфилд". Напомним, что 23-летний россиянин был отправлен во вторую команду с целью получения игровой практики.

В прошлом сезоне Слепышев провел 41 матч в НХЛ и набрал 10 (4+6) очков. Клуб выбрал игрока на драфте-2013 под общим 88-м номером.