Слепышев помог "Эдмонтону" обыграть "Калгари"

"Эдмонтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Калгари" (7:3). Голом в составе гостей отметился российской форвард Антон Слепышев, поразивший ворота соперника на второй минуте встречи. Лучшим игроком встречи в составе "Флэймз" стал нападающий Джордан Эберле, оформивший дубль и отдавший две результативные передачи.

После 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ "Эдмонтон" с 60 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Калгари", имеющий в активе 51 балл, располагается на 8-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Эдмонтон" - 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)

Голы: СЛЕПЫШЕВ - 3 (Каджула), 1:17 - 0:1. Летестю - 10 (Кассиан, Клефбом), 5:22 - 0:2. Эберле - 10 (Пульо, Ларссон), 5:58 - 0:3. Макдэвид - 16 (Драйзайтль, Ларссон), 23:57 - 0:4. Эберле - 11 (Беннинг, Пульо), 32:24 - 0:5. Ткачак - 9 (бол., Д. Хэмилтон, Фролик), 35:55 - 1:5. Клефбом - 8 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Эберле), 36:53 - 1:6. Монахэн - 15 (мен.), 40:26 - 2:6. Бума - 3 (Броди, Уайдмэн), 55:49 - 3:6. Ньюджент-Хопкинс - 10 (п.в., Эберле, Ларссон), 59:25 - 3:7.

Вратари: Джонсон (Эллиотт, 5:58, 56:35 - 59:25) - Броссуа.

Штраф: 29 - 15.

Броски: 41 (13+16+12) - 31 (8+15+8).

Наши: - - Слепышев (10:18/3/0).

22 января. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).