Скривенс и Бут хотят вернуться в НХЛ

По информации Sportsnet, сразу два легионера из КХЛ планируют вернуться в НХЛ к новому сезону. Это голкипер минского "Динамо" Бен Скривенс и форвард "Авангарда" Дэвид Бут.

Скривенс согласен получить роль второго или третьего вратаря в клубе НХЛ и рассчитывает на приглашение в тренировочный лагерь. 30-летний канадец в минувшем сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 34 победы при проценте отраженных бросков 91,8. Ранее он выступал за "Торонто", "Лос-Анджелес", "Эдмонтон" и "Монреаль".

Экс-игрок "Флориды" и "Ванкувера" в КХЛ выступал на протяжении двух сезонов в составе "Адмирала" и "Авангарда". За два сезона в "регулярке" и плей-офф 32-летний форвард сыграл в 59 матчах и набрал 27 (12+15) очков.