Скотти Боумэн: "Малкин и Кросби считаются ветеранами, но им не так много лет"

Бывший тренер НХЛ Скотти Боумэн оценил шансы "Питтсбурга" на победу в третьем Кубке Стэнли кряду. Также специалист отметил, что лидеры "Пингвинов" Сидни Кросби и Евгений Малкин еще не считаются ветеранами.

– За 100 лет такое оказалось по силам только трем командам НХЛ, – цитирует русскоязычный сайт лиги Боумэна. – Это говорит, как тяжело этого добиться. Когда "Питтсбург" выиграл Кубок в 2016 году, команде удалось сохранить состав. Сейчас они некоторых игроков потеряли. Команда пополнилась молодежью, которая сыграла заметную роль в прошлом сезоне. Джейк Гюнтцель забросил 13 шайб в плей-офф, хотя не играл в "Пингвинз" в 2016 году. "Питтсбург" потерял центрфорвардов Ника Бонино и Мэтта Каллена. Кажется, что это не очень громкие имена, но их все равно надо заменить. В команде нет Марка-Андре Флери, но есть Мэтт Мюррей, ставший двукратным обладателем Кубка. Остались Сидни Кросби, Евгений Малкин. Они считаются ветеранами, но им еще не так много лет. Они могут стать одной из команд, которая имеет шанс три раза подряд выиграть Кубок. И это достаточно сильная мотивация.