Скотти Апшолл: "Тарасенко выдал шикарный матч"

Нападающий "Сент-Луиса" Скотти Апшолл высоко оценил одноклубника Владимир Тарасенко в матче "Зимней классики" с "Чикаго" (4:1). Российский форвард оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

- Для многих из нас это был первый опыт игры под открытым небом, и он казался всем, о чем мы только могли мечтать, если не больше, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Апшолла. - Погода нас пощадила: обошлось без серьезного дождя, болельщики великолепно нас поддерживали, все полюбовались отличным шоу фейерверков, и в итоге мы выбрались отсюда с очень важными двумя очками.

Аллен, как и Тарасенко, выдал шикарный матч, бригады меньшинства отработали отлично. Замечательный день, который никто из нас не забудет.