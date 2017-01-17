Скотт Стивенс: "Жесткий хоккей должен быть в крови"

Помощник тренера "Миннесоты" Скотт Стивенс не считает, что под его руководством хоккеисты обязаны играть жестко. Во время игроцкой карьеры канадец прославился своими зубодробительными силовыми приемами, но по его мнению подобное должно быть в крови.

- Мне кажется, что некоторые люди полагают, что если я стал тренером, то оборона команды будет играть жестко, в тело, ее будут бояться, - цитирует пресс-служба лиги Салливана. - Нет. Это должно быть в крови. В генах. Такой жесткий хоккей должен нравиться, ты должен хотеть играть в такой хоккей. Можно заставить защитника играть чуть жестче, чуть агрессивнее, но это должно быть у него в характере.