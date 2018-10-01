Нападающий Скотт Хартнелл объявил о завершении карьеры. 36-летний канадец вышел на рынок свободных агентов этим летом, но так и не смог найти себе клуб В НХЛ он защищал цвета "Нэшвилла", "Филадельфии" и "Коламбуса" с 2000 по 2018 год.

"Каждый паренек из маленьких городков Канады мечтает провести матч в НХЛ. Мне повезло провести 1249. Огромное спасибо "Нэшвиллу" (дважды), "Филадельфии" и "Коламбусу". Вы клубы топ-класса, для меня было большой честью играть в ваших городах! 17 лет в НХЛ были лучшей работой, которую можно было бы попросить. Игры, фанаты, переезды, отели, еда, предматчевые игры в футбол - я всегда буду помнить это и скучать", - написал Хартнелл в Твиттере.