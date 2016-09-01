Скотт Гомес завершил карьеру

Нападающий Скотт Гомес принял решение завершить карьеру игрока. Последним клубом американского форварда стала "Оттава". Гомес большую часть карьеры провел в "Нью-Джерси", где стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. За всю карьеру в 1079 играх Гомес набрал 756 очков (181+575) и 655 минут штрафа.

– Хоккей был моей жизнью, и странно понимать, что теперь не придется проводить тренировки с командой и выходить на лед на матчи, – приводит слова 36-летнего хоккеиста официальный сайт НХЛ. – Но мое время пришло и я ухожу.