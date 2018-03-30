Сколько "Чикаго" заплатил 36-летнему вратарю-любителю?

Стали известны подробности контракта вратаря Скотта Фостера и "Чикаго". Как утверждает ESPN, по условиям коллективного соглашения 36-летний голкипер не получил от клуба ни одного доллара.

Напомним, что Фостер завершил свою карьеру в 2006 году, но в какой-то момент стал EBUG (экстренным вратарем про запас. – Прим. "СЭ") в "Блэкхокс". В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (6:2) Фостеру пришлось выйти на лед после травм Антона Форсберга на разминке и Колина Делии – во время третьего периода. За 14 минут игрового времени Фостер отразил все 7 бросков по своим воротам.

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