Скаут "Торонто": "Клуб доволен игрой Никиты Зайцева"

Скаут "Торонто" Евгений Наместников подчеркнул, что руководство и тренерский штаб клуба довольны игрой защитника Никиты Зайцева. Россиянин перешел в "Мэйпл Ливз" из ЦСКА летом, подписав однолетний контракт. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей, в которых отдал шесть голевых передач.

- Он очень хорошо влился в команду, руководство и тренер им довольны, получает хорошее игровое время, - приводит ТАСС слова Наместникова. - Английский знает хорошо, и как человек он хороший, что позволило коллективу принять его. Если он так будет продолжать играть, то проблем у него не будет.

"Торонто" постепенно будет набирать, просто нужно немного подождать. Там собраны очень талантливые ребята, но молодые. Что касается Мэттьюса, то это талантливый игрок: в первых матчах он показал, что и забивает, и отдает, и в обороне играет. Он лидер и тащит команду за собой.