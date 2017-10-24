Скаут Карл Стюарт: "Свечников готов к НХЛ"

Сотрудник скаутского бюро НХЛ Карл Стюарт выразил мнение, что нападающий Андрей Свечников готов к выступлению в НХЛ уже сейчас. Форвард выступает в OHL в составе "Бэрри Кольтс". Он идет на втором месте в лиге по голам, ожидается, что его выберут одним из первых на драфте НХЛ-2018.

Мне кажется, что если и есть игрок, готовый к НХЛ прямо сейчас, то это он, - цитирует Стюарта русскоязычная версия сайта НХЛ. - У него очень мощный шаг. При желании он опускает плечо, поворачивается и уже обходит тебя. Его невозможно остановить. Его бросок дает ему кучу времени и пространства, а также у него есть умение танцевать вокруг тебя. Это волшебник на позиции в полборта в большинстве. Это игрок уровня НХЛ, который сейчас выступает в ОХЛ.