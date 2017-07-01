Нападающий Евгений Дадонов продолжит карьеру в НХЛ. Сегодня 28-летний форвард подписал соглашение с "Флоридой".
СКА поблагодарил Дадонова за игру в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Дадонов выступал за СКА с сезона-2014/15, вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.
Вместо Олимпиады и казино – на пляж. Дадонов выбрал "Флориду"
Евгений Дадонов продолжит карьеру во "Флориде".– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 июля 2017 г.
Давайте поблагодарим Женю за отличную игру и пожелаем удачи!https://t.co/HgD5oCu6ej pic.twitter.com/d9ENDd60eN
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ievghienii-dadonov-pokidaiet-ska/