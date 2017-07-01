Нападающий Евгений Дадонов продолжит карьеру в НХЛ. Сегодня 28-летний форвард подписал соглашение с "Флоридой".

СКА поблагодарил Дадонова за игру в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Дадонов выступал за СКА с сезона-2014/15, вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

Вместо Олимпиады и казино – на пляж. Дадонов выбрал "Флориду"