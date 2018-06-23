СКА - Ковальчуку: "Спасибо, Кови!"

СКА поблагодарил нападающего Илью Ковальчука за годы, проведенные в составе петербургской команды. Сегодня стало известно, что 35-летний россиянин согласовал условия контракта с клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".

- Хоккейный клуб СКА благодарит Илью за годы игры в Петербурге. Это было славное время, вместе мы написали новую страницу в истории нашего хоккея. СКА желает Илье удачи в дальнейшей карьере и новых ярких побед! - сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Ковальчук выступал за СКА с 2012 года. В прошедшем сезоне игрок провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 63 (31+32) очка. В плей-офф он провел 15 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также нападающий завоевал золото олимпийского хоккейного турнира-2018.