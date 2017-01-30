Симмондс, Марло и Андерсен - звезды недели в НХЛ

Нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс стал первой звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. В двух встречах его команда одержала две победы. В каждой из игр он забросил по шайбе. Также Симмондс был признан самым ценным игроком (MVP) Матча всех звезд НХЛ, который прошел в воскресенье.

Второй звездой стал нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло. В трех матчах (две победы) он набрал 6 (5+1) очков. Во встрече с "Колорадо" (5:2) он оформил покер.

Наконец, третьей звездой признан вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен. Датчанин помог команде в трех матчах одержать две победы. На его счету две игры на ноль.